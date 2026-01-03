Трамп: ВС США не будет в Венесуэле, если Родригес будет слушать Вашингтон

Американских военных могут не размещать в Венесуэле, отметил президент США

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jacquelyn Martin

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Американские военные не будут размещены в Венесуэле, если вице-президент Боливарианской Республики Делси Родригес будет делать то, что хочет Вашингтон. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post.

Трампа спросили, будут ли "военные США размещены [в Венесуэле] и помогать управлять страной". "Если вице-президент будет делать то, что мы хотим, нам не придется делать этого", - ответил он.

Американский лидер добавил, что США "неоднократно говорили с ней, и она понимает" ситуацию.

Вместе с тем Трамп не исключил второй волны ударов по Венесуэле, заявив, что США готовы и что вторая волна может оказаться "гораздо масштабнее первой".

Трамп ранее фактически признал, что президентом Венесуэлы после американской военной операции является Делси Родригес. По его словам, совсем недавно ее привели к присяге как президента.