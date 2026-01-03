Вице-президент Венесуэлы: США совершили акт агрессии под надуманными предлогами
19:15
обновлено 19:41
КАРАКАС, 3 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты совершили акт агрессии в отношении Венесуэлы под надуманными предлогами. Об этом заявила исполнительный вице-президент республики Делси Родригес после ударов США по стране и похищения законного главы государства Николаса Мадуро.
"Сегодня <...> правительство Соединенных Штатов начало беспрецедентную военную агрессию против Боливарианской Республики Венесуэла, - отметила она в ходе выступления, которое транслировалось на телеканале Telesur. - В ходе этой военной операции были захвачены президент Николас Мадуро и первая леди <...> Силия Флорес. <>... Это агрессия под надуманными предлогами".
Вашингтон ранее бездоказательно обвинял Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков.