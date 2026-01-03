Родригес: Мадуро является единственным законным президентом Венесуэлы
19:16
обновлено 19:45
КАРАКАС, 3 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро является единственным законным главой государства. Об этом заявила исполнительный вице-президент республики Делси Родригес после ударов США по стране и похищения венесуэльского лидера американскими военными.
"В этой стране есть только один президент, которого зовут Николас Мадуро Морос", - отметила она в ходе выступления, которое транслировалось на телеканале Telesur.
Родригес заявила, что США должны немедленно освободить Мадуро. "Мы требуем немедленного освобождения президента Николаса Мадуро и его жены Сильвии Флорес", - подчеркнула вице-президент