FT: нападение США на Венесуэлу разделило Европу

Издание обратило внимание на различные реакции европейский лидеров

ЛОНДОН, 3 января. /ТАСС/. Осуществленные США бомбардировки Венесуэлы и похищение ее президента Николаса Мадуро раскололи европейские страны. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

Издание обратило внимание на то, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая поддерживает тесные отношения с президентом США Дональдом Трампом, одобрила действия Вашингтона, в то время как МИД Франции указал на нарушение международного права. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь выступила за "мирную передачу власти в Венесуэле" с соблюдением "норм международного права и Устава ООН".