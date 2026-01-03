ТАСС: самолет, на борту которого может находиться Мадуро, вылетел из Гуантанамо

Борт следует в сторону побережья США, сообщили в авиадиспетчерских кругах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Самолет, на борту которого может находиться похищенный президент Венесуэлы Николас Мадуро, вылетел с американской военной базы в Гуантанамо. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских кругах.

"Самолет, принадлежащий правительству США и на борту которого может находиться Мадуро, вылетел с американской базы Гуантанамо и в настоящее время следует курсом в сторону побережья США", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на свои источники журналистка телеканала ABC News Кэтрин Фолдерс сообщила, что похищенного Мадуро могут доставить сначала на американскую военную базу в заливе Гуантанамо, а затем пересадить на самолет Федерального бюро расследований США для дальнейшей транспортировки в Нью-Йорк. Именно там он и его супруга Силия Флорес должны предстать перед судом по обвинениям в наркотерроризме и контрабанде кокаина.