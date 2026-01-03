Мэр Нью-Йорка назвал операцию США в Венесуэле "актом войны"

Зохран Мамдани также заявил, что действия Соединенных Штатов нарушают международное право

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани раскритиковал действия США в Венесуэле, назвав удары по Каракасу "актом войны" и нарушением международного права.

Читайте также Осуждение агрессии и глобальные последствия. Мировая реакция на операцию США в Венесуэле

"Одностороннее нападение на суверенное государство является актом войны и нарушением федерального и международного права", - написал он в X. Мамдани также сообщил, что был проинформирован о задержании президента Венесуэлы Николаса Мадуро и о планах заключить его под стражу в федеральной тюрьме Нью-Йорка.

По словам мэра, "эта вопиющая попытка смены режима затрагивает не только тех, кто находится за границей, но и напрямую влияет на жителей Нью-Йорка, в том числе на десятки тысяч венесуэльцев, которые считают этот город своим домом".