CNN: Вэнса не было рядом с Трампом в момент ударов по Венесуэле
НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс не находился рядом с американским лидером Дональдом Трампом и другими высокопоставленными чиновниками в резиденции Мар-а-Лаго, когда ВС США проводили военную операцию в Венесуэле. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на пресс-секретаря Вэнса.
Представитель вице-президента отметил, что Вэнс "был глубоко вовлечен в процесс и планирование" ударов и задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в том числе накануне операции участвовал в нескольких видеоконференциях с представителями американской администрации высокого ранга. Кроме того, ранее у Вэнса состоялась непродолжительная встреча с Трампом на поле для гольфа во Флориде.
Команда Трампа по национальной безопасности "опасалась, что ночные передвижения кортежа вице-президента могли бы послужить предупреждением для Венесуэлы в то время, когда начиналась операция", добавил пресс-секретарь Вэнса.