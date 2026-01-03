Лидер демократов в Сенате США обвинил Трампа в отсутствии плана по Венесуэле

Чак Шумер назвал "безрассудством" проведение операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро без одобрения со стороны Конгресса

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) обвинил администрацию президента страны Дональда Трампа в отсутствии четкого плана дальнейших действий в отношении Венесуэлы. Соответствующее заявление он разместил в X.

Шумер назвал "безрассудством" тот факт, что операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро "была проведена без одобрения со стороны Конгресса и в отсутствие четкого плана дальнейших действий". "Администрация трижды заверяла меня в том, что она не добивается смены режима и не планирует военных действий в отношении Венесуэлы. Очевидно, они (представители администрации США - прим. ТАСС) ведут себя неискренне по отношению к американцам", - заявил он.

По словам Шумера, "мысль о том, что Трамп планирует управлять Венесуэлой, должна вселять страх в сердца американцев". Согласно позиции лидера демократического меньшинства в верхней палате законодательного органа, администрация Трампа "должна немедленно сообщить Конгрессу о своих целях и планах предотвращения гуманитарной и геополитической катастрофы, которая приведет к тому, что [США] окажутся втянуты в очередную бесконечную войну".