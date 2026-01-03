Basler Zeitung: подобные венесуэльской авантюры США приводили к катастрофам

По оценкам газеты, удары по республике "в некоторой степени напоминают вторжения в Панаму в 1989 году"

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 3 января. /ТАСС/. Военные авантюры США, подобные атаке на Венесуэлу, в прошлом приводили к катастрофам и гибели многих невинных людей. Такое мнение высказывается в материале швейцарской газеты Basler Zeitung.

Издание отмечает, что "необязательно быть сторонником Николаса Мадуро, чтобы считать американские атаки на Венесуэлу как минимум авантюрными". По оценкам газеты, удары по Боливарианской Республике "в некоторой степени напоминают вторжения в Панаму в 1989 году и войну в Ираке в 2003 году".

"Ни то, ни другое не является хорошим знаком", - считает издание. Оно напоминает, что в случае с Панамой речь также шла о связях руководства с наркобизнесом, а в ситуации с Багдадом предлогом для вторжения послужило наличие "оружия массового уничтожения, которое вскоре оказалось мифом".

"Результатом в обоих случаях стала катастрофа, погибло много невинных людей, в Ираке - сотни тысяч", - добавляет издание.