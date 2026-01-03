Вице-президент Венесуэлы: декрет о чрезвычайном положении вступил в силу

Делси Родригес также сообщила о готовности защищать страну

КАРАКАС, 3 января. /ТАСС/. Декрет о введение чрезвычайного положения в Венесуэле, подписанный президентом Боливарианской Республики Николасом Мадуро, передан в Конституционный суд и вступил в силу. Об этом на заседании Национального совета обороны сообщила исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

"Мы объявляем о передаче в Конституционный суд для соответствующей процедуры Декрет о введении чрезвычайного положения, подписанный президентом Николасом Мадуро", - заявила Родригес. Она отметила, что все положения декрета вступают в силу.

"Мы готовы защищать Венесуэлу, наши ресурсы, которые служат для национального развития", - указала исполнительный вице-президент.

Родригес отметила, что страна готова поддерживать уважительные отношения в рамках международного законодательства и собственных законов, о чем говорил Мадуро. Она подчеркнула, что народ Венесуэлы найдет путь к защите мира и родины.