Тейлор-Грин: сторонники Трампа ошибались, думая, что он прекратит войны

Об этом законодатель США заявила после операции Вашингтона по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Сторонники американского лидера Дональда Трампа, ожидавшие прекращения при нем участия США в зарубежных конфликтах, грубо ошибались. Такое мнение высказала в X член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия).

"Возмущение американцев бесконечной военной агрессией нашего правительства и поддержкой зарубежных войн объясняется тем, что мы вынуждены оплачивать это, а обе партии, как Республиканская, так и Демократическая, поддерживают финансирование и работу военной машины Вашингтона. Многие в [движении] MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой" - прим. ТАСС) думали, что голосуют за прекращение этого. Как же они ошибались", - написала Тейлор-Грин, комментируя операцию США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.