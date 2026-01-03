ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Удары США по Венесуэле
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
Елка желаний
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ миреУдары США по Венесуэле

Тейлор-Грин: сторонники Трампа ошибались, думая, что он прекратит войны

Об этом законодатель США заявила после операции Вашингтона по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Редакция сайта ТАСС
21:20

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Mark Schiefelbein

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Сторонники американского лидера Дональда Трампа, ожидавшие прекращения при нем участия США в зарубежных конфликтах, грубо ошибались. Такое мнение высказала в X член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия).

Читайте также

Осуждение агрессии и глобальные последствия. Мировая реакция на операцию США в Венесуэле

"Возмущение американцев бесконечной военной агрессией нашего правительства и поддержкой зарубежных войн объясняется тем, что мы вынуждены оплачивать это, а обе партии, как Республиканская, так и Демократическая, поддерживают финансирование и работу военной машины Вашингтона. Многие в [движении] MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой" - прим. ТАСС) думали, что голосуют за прекращение этого. Как же они ошибались", - написала Тейлор-Грин, комментируя операцию США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 

СШАВенесуэлаТрамп, Дональд