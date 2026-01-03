Десятки человек пришли к Белому дому на митинг против агрессивных действий США

Протестующие выступают против агрессивных действий вашингтонской администрации

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Несколько десятков человек пришли в субботу на акцию протеста у Белого дома, чтобы выразить недовольство агрессивными действиями администрации президента США Дональда Трампа, в том числе против Венесуэлы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Участники митинга пришли с транспарантами с надписями: "Только не еще одна глупая война", "Руки прочь от Латинской Америки", "Нет войне с Венесуэлой", "Трамп - военный преступник", "Никто не голосовал за войну".

"Мы против агрессивных действий администрации. Американцы избрали Трампа [президентом США], поскольку думали, что он будет вести миролюбивую политику, а не начинать новые войны", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС один из участников акции, который представился Джошем и сообщил, что приехал из штата Вирджиния.

Рядом проходят несколько других политических акций. Обстановка у Белого дома спокойная, здесь находится около десятка автомобилей полиции. Трамп проводит зимние праздники не в Вашингтоне, а в своем поместье во Флориде.