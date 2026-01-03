Сопрезиденты Никарагуа осудили военную агрессию США против Венесуэлы

Они также заявили о готовности защищать суверенитет республики

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 4 января. /ТАСС/. Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо решительно осудили военную агрессию США против Венесуэлы и выразили готовность защищать суверенитет Боливарианской республики. Об этом сообщил глава венесуэльского дипведомства Иван Хиль Пинто.

Читайте также Осуждение агрессии и глобальные последствия. Мировая реакция на операцию США в Венесуэле

"Они (власти Никарагуа - прим. ТАСС) решительно осудили военную агрессию против Венесуэлы и подтвердили твердую готовность защищать нашу Родину и весь наш регион, который сегодня и навеки будет оставаться суверенным, свободным и мирным", - написал министр в своем Telegram-канале.