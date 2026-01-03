Страны Латинской Америки обсудят агрессию США в отношении Венесуэлы

Министерская встреча состоится 4 января

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 января. /ТАСС/. Страны Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC) планируют провести 4 января министерскую встречу для обсуждения агрессии США против Венесуэлы. Об этом сообщила глава генсекретариата МИД Бразилии Мария Лаура да Роша.

"В настоящий момент планируется [проведение] встречи министров CELAC, то есть с участием всех стран латиноамериканского региона. Она запланирована на завтра, около 14 часов по Бразилиа (20:00 мск - прим. ТАСС)", - отметила дипломат в ходе заявления для прессы, трансляция велась на YouTube-канале ведомства.