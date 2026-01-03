ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Бразилия рассматривает вице-президента Делси Родригес как главу Венесуэлы

Об этом заявила глава генсекретариата бразильского МИД Мария Лаура да Рош авследствие похищения президента республики Николаса Мадуро американскими военными
Редакция сайта ТАСС
03 января, 22:38

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 января. /ТАСС/. Руководство Бразилии рассматривает исполнительного вице-президента Венесуэлы Делси Родригес в качестве главы государства вследствие похищения ранее в субботу американскими военными законного президента республики Николаса Мадуро. Об этом сообщила глава генсекретариата МИД Бразилии Мария Лаура да Роша.

"В связи с отсутствием нынешнего президента Мадуро эту должность занимает вице-президент [Родригес]", - отметила дипломат в ходе заявления для прессы, трансляция велась на YouTube-канале ведомства.

При этом ранее сама Родригес подчеркнула, что единственным законным президентом Боливарианской Республики является Мадуро. Вице-президент призвала власти США немедленно освободить венесуэльского лидера и вернуть его в Каракас. 

