Бразилия рассматривает вице-президента Делси Родригес как главу Венесуэлы

Об этом заявила глава генсекретариата бразильского МИД Мария Лаура да Рош авследствие похищения президента республики Николаса Мадуро американскими военными

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 января. /ТАСС/. Руководство Бразилии рассматривает исполнительного вице-президента Венесуэлы Делси Родригес в качестве главы государства вследствие похищения ранее в субботу американскими военными законного президента республики Николаса Мадуро. Об этом сообщила глава генсекретариата МИД Бразилии Мария Лаура да Роша.

"В связи с отсутствием нынешнего президента Мадуро эту должность занимает вице-президент [Родригес]", - отметила дипломат в ходе заявления для прессы, трансляция велась на YouTube-канале ведомства.

При этом ранее сама Родригес подчеркнула, что единственным законным президентом Боливарианской Республики является Мадуро. Вице-президент призвала власти США немедленно освободить венесуэльского лидера и вернуть его в Каракас.