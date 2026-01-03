Экс-конгрессмен Кузинич: Трамп хочет управлять Венесуэлой

Противостоять таким шагам главы государства может только Конгресс, заявил бывший законодатель-демократ Деннис Кусинич

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 4 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Администрация американского президента Дональда Трампа стремится взять Венесуэлу под контроль, противодействовать таким шагам в США может только Конгресс. Об этом 3 января заявил ТАСС бывший американский конгрессмен-демократ Деннис Кусинич.

"Лишь Конгресс США может незамедлительно подрезать крылья ястребам войны", - подчеркнул Кусинич, который участвовал в президентских гонках в США в 2004 и 2008 годах, а также был мэром города Кливленд (штат Огайо). "В предстоящем ноябре действующая администрация, которая отчаянно желает управлять Венесуэлой и другими странами, узнает, что американский народ накажет республиканцев и некоторых демократов в Конгрессе, поддерживающих курс на вечную войну", - добавил бывший законодатель, имея в виду промежуточные выборы в Конгресс США, который пройдут 3 ноября 2026 года. На них переизбирается весь состав Палаты представителей - 435 человек, а также треть сенаторов - 33 человека. В настоящее время обе палаты контролируют республиканцы.

Кусинич назвал "неприкрытыми, незаконными актами агрессии" со стороны администрации Трампа похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, удары по Каракасу и попытки взять под контроль нефтяные ресурсы Боливарианской Республики. Экс-конгрессмен был одним из основателей рабочей группы в Палате представителей Конгресса США по укреплению дружбы, взаимопонимания и сотрудничества с Россией.