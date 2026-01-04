ОАГ проведет заседание Постоянного совета для обсуждения ситуации в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Организация американских государств (ОАГ) проведет заседание Постоянного совета по ситуации вокруг Венесуэлы. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря ОАГ Альберта Рамдина, размещенном на сайте организации.

"Сегодня я провел переговоры с правительствами нескольких стран - членов ОАГ, я понимаю глубину их обеспокоенности и разницу во взглядах относительно перспектив [развития ситуации] в [Западном] полушарии", - заявил Рамдин, отметив, что ОАГ "стремится предотвратить дальнейшую эскалацию и поддерживает мирный путь" разрешения ситуации. "Какими бы не были обстоятельства, все стороны должны в полной мере уважать международное право и соответствующие межамериканские законы, касающиеся в том числе мирного урегулирования разногласий, уважения прав человека, а также защиты гражданского населения и критической инфраструктуры", - подчеркнул он.

По словам генсека ОАГ, "необходимо, чтобы дальнейший путь Венесуэлы основывался на системе управления, отражающей волю ее народа". Согласно его позиции, "устойчивую стабильность и демократическую легитимность можно обеспечить лишь мирными средствами за счет инклюзивного диалога и сильных институтов".

"Для того, чтобы страны-участницы [ОАГ] могли высказаться по этой ситуации открыто, коллективно и конструктивно, будет созвано заседание Постоянного совета ОАГ для рассмотрения последних событий и обсуждения дальнейших шагов", - заявил Рамдин, не уточнив при этом сроков проведения заседания.