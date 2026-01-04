В Бразилии назвали агрессию США против Венесуэлы угрозой мировой стабильности

Депутат Конгресса страны Реймонт Отони подчеркнул, что действия Соединенных Штатов являются атакой на всю Латинскую Америку

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Гадалин/. Агрессия США в отношении Венесуэлы стала атакой на суверенитет всего южноамериканского континента и угрозой международной стабильности в мире. Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат Конгресса Бразилии Реймонт Отони.

"Военная агрессия США в отношении Венесуэлы <...> создала серьезную угрозу мировой стабильности и суверенитету нашего континента", - подчеркнул он.

По словам законодателя, американские власти, похитившие 3 января законного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро, заинтересованы в контроле над нефтяными месторождениями и не намерены содействовать улучшению экономической ситуации в стране. "Не было еще ни одного государства, которое после вмешательства Соединенных Штатов хоть как-то улучшило бы качество жизни [своих граждан]. Своей жаждой [возрождения] империализма США несут лишь опустошение", - заключил депутат.