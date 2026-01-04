Стармер заявил, что не будет "лить слезы" по Мадуро

Великобритания считала Николаса Мадуро нелегитимным президентом, подчеркнул премьер-министр страны

ЛОНДОН, 3 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не будет жалеть о президенте Венесуэлы Николасе Мадуро, который был похищен американским спецназом.

"Великобритания на протяжении длительного периода времени поддерживала передачу власти в Венесуэле. Мы воспринимали Мадуро как нелегитимного президента. Мы не льем слезы в связи с концом его режима", - написал он в X.

Стармер добавил, что "правительство Великобритании обсудит динамичную ситуацию с американскими коллегами в предстоящие дни". "Мы выступаем за безопасный и мирный переход к легитимному правительству, которое отражает волю венесуэльского народа", - указал он.