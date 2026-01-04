Экс-посол США: прецедент в Венесуэле может обернуться против Трампа

Дипломат Чарльз Фриман назвал акт США нарушением суверенного иммунитета глав государств и международного права

ВАШИНГТОН, 4 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Глава администрации США Дональд Трамп создал в результате захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро прецедент, который в перспективе способен обернуться и против самого американского лидера. Такое мнение высказал ТАСС отставной кадровый американский дипломат, бывший посол в Саудовской Аравии и временный поверенный в делах США в Китае и Таиланде Чарльз Фриман.

"Конечно, речь идет также о грубейшем нарушении международного права и суверенного иммунитета глав государств и правительств. Это акт бандитизма, подтверждающий, что Соединенные Штаты в международном плане стоят вне закона. И это создает прецедент, который вполне может обернуться против г-на Трампа как главы американского государства и правительства", - убежден эксперт. По его словам, представляющий Республиканскую партию США Трамп "сверг правительство Венесуэлы и предлагает каким-то образом управлять этой страной". "Это вполне способно усугубить созданную им катастрофу", - предупредил Фриман.

Он на протяжении нескольких последних десятков лет возглавляет одну из вашингтонских консалтинговых компаний и периодически появляется на страницах англоязычной печати как внешнеполитический аналитик. Фриман занимал в свое время ответственные посты в центральных аппаратах Госдепартамента США и Пентагона. В 1993-1994 годах он был помощником министра обороны США по делам международной безопасности.

"Игнорируя Конституцию США"

"Ничего хорошего про это не скажешь", - отметил Фриман, комментируя военную операцию США в Венесуэле. "Речь идет о новом подтверждении, как если бы какое-то еще требовалось, того, что Дональд Трамп правит, вопиющим образом игнорируя Конституцию США. А также того, что Конгресс [США], безоговорочно подчиняющийся ему [прежде всего за счет большинства у республиканцев в Сенате и Палате представителей], не будет бросать вызов его диктатуре", - считает отставной американский чиновник высокого ранга.

В свою очередь бывший руководитель аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон спрогнозировал в беседе с корреспондентом ТАСС, что масштабные военные действия в Венесуэле маловероятны. "Это может случиться, но я бы думал, что такое маловероятно. Особенно если [исполнительный] вице-президент [Венесуэлы Делси Родригес] берет на себя бразды правления, и США, кажется, поддерживают ее и в действительности начинают модернизировать нефтяную инфраструктуру, в чем Венесуэла сильно нуждается. Это, конечно, означало бы возвращение в страну в таких целях нескольких крупных [американских нефтяных компаний], как и пообещал Трамп", - сказал Уилкерсон.

Однако, как пояснил полковник в отставке, являющийся теперь военным аналитиком и политологом, его точка зрения строится в том числе на предположении о том, что захват Мадуро мог стать результатом сговора части руководства в Каракасе с Вашингтоном. "Речь идет о твердых предварительных заключениях ключевых лиц, которые хорошо осведомлены о ситуации", - уточнил экс-советник главы внешнеполитического ведомства США.

В целом же действия администрации Трампа в отношении Венесуэлы он уподобил поведению мафии. "Это хуже дешевого триллера. Это больше воспринимается как сага о мафии, а не действия великой державы. Трамп - крестный отец, а [госсекретарь США и помощник американского лидера по национальной безопасности Марко] Рубио - консильери (советник, правая рука - прим. ТАСС)", - полагает Уилкерсон.

Службе в ВС США он отдал более 30 лет. Участвовал в войне во Вьетнаме, а затем занимал руководящие должности в структурах Пентагона и внешнеполитическом ведомстве. В 1989-1993 годах Уилкерсон был специальным советником генерала Пауэлла, когда тот являлся председателем Комитета начальников штабов ВС США. В 2002-2005 годах Уилкерсон возглавлял аппарат Пауэлла, занимавшего тогда пост шефа американской дипломатии. Впоследствии Уилкерсон преподавал в ряде высших учебных заведений США.