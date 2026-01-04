Власти Южной Кореи провели срочное совещание из-за пуска ракет КНДР

В нем приняли участие представители министерства обороны и комитета начальников штабов ВС республики

СЕУЛ, 4 января. /ТАСС/. Управление национальной безопасности администрации президента Республики Корея провело срочное заседание из-за пуска баллистических ракет КНДР. Об этом проинформировали в офисе южнокорейского лидера.

Совещание было созвано для оценки ситуации в сфере безопасности, в нем приняли участие представители министерства обороны и комитета начальников штабов ВС Республики Корея. Южнокорейские власти заявили, что запуски баллистических ракет нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, и призвали Пхеньян прекратить подобную активность.

Ранее южнокорейские военные сообщили, что КНДР запустила несколько баллистических ракет из окрестностей Пхеньяна в сторону Японского моря около 07:50 по местному времени (01:50 мск). Ракеты пролетели около 900 км и упали в море.

Это был первый запуск баллистических ракет в 2026 году. Предыдущий состоялся 7 ноября. В 2025 году КНДР, как указывают южнокорейские СМИ, запускала баллистические ракеты всего шесть раз. Южнокорейские военные заявили, что продолжают поддерживать боеготовность и анализируют нынешний полет ракет.

4 января президент Республики Корея Ли Чжэ Мён отправится с государственным визитом в КНР.