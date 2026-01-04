Global Times: захват Мадуро олицетворяет возрождение доктрины Монро

Согласно оценкам китайских политологов и международных наблюдателей, такие действия США несут угрозу международному порядку

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 4 января. /ТАСС/. Военная операция США в Венесуэле и захват президента Николаса Мадуро несут угрозу международному порядку и свидетельствуют о возвращении Вашингтона к доктрине Монро для открытого вмешательства в дела других стран. Такие оценки китайских политологов и международных наблюдателей приводит газета Global Times.

"Захват действующего главы государства таким образом крайне необычен. Это не только нарушает международное право, но и не имеет под собой никакой правовой основы даже в рамках внутреннего законодательства США", - приводит газета слова научного сотрудника Академии общественных наук Китая Лю Сяна. Эксперт подчеркнул, что действия Вашингтона стали "огромным потрясением для международного порядка", а сама операция - декларацией возрождения "новой доктрины Монро" и утверждения американской гегемонии в регионе.

Профессор Фуданьского университета Цзян Шисюэ, в свою очередь, указал на экономические мотивы агрессии, отметив стремление США восстановить контроль над нефтяными ресурсами Венесуэлы. Он добавил, что Вашингтон давно рассматривал венесуэльское руководство как препятствие для своих интересов, особенно после национализации нефтяной отрасли, оставившей американским компаниям минимальное присутствие в стране.

Доктрина Монро была сформулирована в 1823 году президентом США Джеймсом Монро и на практике часто служила для оправдания лидерства США в регионе, вмешательства одних наций во внутренние дела других и экспансионизма.