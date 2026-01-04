Верховный суд назначил Родригес исполняющей обязанности президента Венесуэлы

Конституционная палата приняла такое решение в связи с иностранной военной агрессией, сообщила в телеэфире судья Таня Д'Амелио

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес © Carlos Becerra/ Getty Images

КАРАКАС, 4 января. /ТАСС/. Верховный суд Венесуэлы назначил исполнительного вице-президента республики Делси Родригес исполняющей обязанности главы государства.

"Верховный суд Венесуэлы (TSJ) распорядился, чтобы исполнительный вице-президент республики Делси Родригес немедленно приступила к исполнению обязанностей президента республики в строгом соответствии с Конституцией и законами Венесуэлы", - заявила в эфире телеканала Venezolana de Televisión судья Таня Д'Амелио. Она пояснила, что это решение принято Конституционной палатой Верховного суда в связи с иностранной военной агрессией, имевшей место 3 января 2026 года, и похищением конституционного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Законодательная интерпретация сделана Верховным судом с целью определения правового режима, применимого для обеспечения административной преемственности государства и обороны нации в случае вынужденного отсутствия президента республики, отметила Д'Амелио. Она указала на исключительную ситуацию, возникшую в результате похищения США президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что представляет собой случай материальной и временной невозможности исполнения им своих обязанностей.