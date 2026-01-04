Власти Южной Кореи выступили за диалог в ситуации вокруг Венесуэлы

Сеул обеспечит безопасность сограждан, находящихся в латиноамериканской стране

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 4 января. /ТАСС/. Власти Республики Корея выступают за диалог и надеются на скорую стабилизацию ситуации в Венесуэле. Об этом заявили в южнокорейском министерстве иностранных дел.

"Наше правительство внимательно следит за ситуацией в Венесуэле. Наше правительство призывает все заинтересованные стороны внести вклад в снижение региональной напряженности, уважая волю народа Венесуэлы, мы надеемся на скорейшую стабилизацию ситуации в стране посредством диалога на фоне восстановления демократии", - сказано в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В Сеуле также заявили, что принимают меры по обеспечению безопасности примерно 70 сограждан, находящихся в этой латиноамериканской стране.