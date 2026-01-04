Эксперт Бреннер: ЕС и силы США не окажут противодействия Трампу по Венесуэле

Курсу американского президента никто не оказывает ощутимого противостояния, заявил профессор и экс-консультант Госдепартамента и Пентагона

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 4 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Ни европейские лидеры, ни политические силы внутри США не окажут никакого значимого противодействия нынешнему курсу американского президента Дональда Трампа в отношении Венесуэлы. Такое мнение высказал ТАСС экс-директор программы глобальных исследований и изучения международных отношений в Университете штата Техас, почетный профессор Университета Питтсбурга (штат Пенсильвания) и бывший консультант Госдепартамента США и Пентагона Майкл Бреннер.

"Не рассчитывайте ни на какое серьезное противодействие ни внутри Соединенных Штатов, ни со стороны европейских лидеров", - прогнозировал он, комментируя военную операцию Вашингтона, в результате которой был захвачен и насильственным образом вывезен из страны президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Мы [на этом этапе] больше напоминаем Европу в 1936 году, чем Запад после [Второй мировой] войны", - убежден авторитетный политолог, занимавшийся в свое время преподавательской и исследовательской деятельностью в том числе в Корнеллском, Гарвардском и Стэнфордском университетах.

"Фашизм и завоевательные войны являются компаньонами. Особенно когда главное действующее лицо - это доминирующая мировая держава, нацеленная на укрепление такой своей позиции и считающая, что ей бросают вызов. Ответственные люди здесь (в США - прим. ТАСС) и лидеры за рубежом не сумели в полной мере это осознать", - полагает Бреннер.

По его мнению, Россия, по сути, лишь мягко критиковала в последние месяцы действия США в отношении Ирана, сектора Газа и Венесуэлы, поскольку надеется прийти к соглашению по урегулированию на Украине. Однако Москве следует без оглядки на желание договориться с Трампом противостоять Вашингтону по таким вопросам, когда она находит это отвечающим ее интересам, одновременно "продолжая взаимодействовать <...> по Украине", считает аналитик. С его точки зрения, именно так ведет себя по отношению к России Трамп. "Он говорит "давайте продолжать переговоры", хотя [фактически] ведет войну против России на многих фронтах на море и внутри самой России", - полагает Бреннер.