В Японии лидер оппозиции выразил сомнения в законности операции США в Венесуэле

Ёсихико Нода назвал происходящее "явным перегибом"

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 4 января. /ТАСС/. Лидер ведущей оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии Ёсихико Нода выразил сомнения в законности военной операции США в Венесуэле. На пресс-конференции в городе Исэ в центре страны он заявил о намерении потребовать от правительства разъяснений по этому вопросу, передает информационное агентство Kyodo.

Читайте также От Мадуро до Норьеги. Случаи похищений глав государств

"Действия США вызывают крайние сомнения с точки зрения их законности, - приводит агентство слова политика, который ранее занимал пост премьер-министра. - Мы должны выразить в связи с этим наше сожаление. Это был явный перегиб".

Лидер оппозиции напомнил, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити 2 января говорила по телефону с президентом США Дональдом Трампом. "Мы намерены прояснить у правительства, получили ли они какие-либо разъяснения по поводу Венесуэлы", - добавил политик.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. Он также сообщил, что лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны в Нью-Йорк.