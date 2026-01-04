Эксперт Цзян назвал обвинения Мадуро в наркотрафике выдумкой для госпереворота

США всегда стремились к свержению венесуэльского президента, известного своим антиамериканизмом, отметил директор Центра латиноамериканских исследований Шанхайского университета

ШАНХАЙ, 4 января. /ТАСС/. Утверждения о причастности венесуэльского лидера Николаса Мадуро к поставкам наркотиков в США являются надуманным предлогом для государственного переворота. Главный замысел Вашингтона - привести к власти в Каракасе оппозицию, считает директор Центра латиноамериканских исследований Шанхайского университета Цзян Шисюэ.

"Привести к власти проамериканскую оппозицию, настроенную против Мадуро, - это истинное намерение США, а так называемый наркотрафик - просто выдумка, им нужна веская причина, чтобы оправдать свержение венесуэльского правительства", - сказал Цзян Шисюэ изданию Pengpai.

По его словам, США всегда стремились к свержению венесуэльского президента Мадуро, известного своим антиамериканизмом. Он напомнил, как несколько лет назад Соединенные Штаты пытались утвердить Хуана Гуайдо в качестве временного президента, но в конечном счете потерпели неудачу. При этом политические изменения служат экономическим целям Вашингтона, главная из которых - захватить и контролировать нефтяные и другие минеральные ресурсы Венесуэлы, указал Цзян Шисюэ.

Подавляющее большинство энергетических компаний США ушли из Боливарианской Республики из-за национализации нефтяного сектора - правительство требовало передать государству не менее 60% акций иностранных компаний в проектах на территории страны, напомнил профессор. Цзян Шисюэ полагает, что администрация Трампа надеется на возвращение других американских нефтяных компаний в Венесуэлу - в этом заключается экономическая цель военной операции США.

"Перед лицом противоправных действий американского империализма международное право теряет смысл, ООН становится совершенно неэффективной, это весьма трагично", - сказал профессор. "Когда США хотели свергнуть Саддама Хусейна в Ираке, тогдашний госсекретарь Колин Пауэлл держал в руках маленькую бутылочку со стиральным порошком и утверждал, что в ней содержится какое-то химическое вещество, связанное с Саддамом и оружием массового поражения, - напомнил эксперт. - Когда они хотят разделаться с вами, они всегда найдут какие-нибудь пафосные слова, было бы желание обвинить человека, а предлог всегда найдется, но я думаю, что в будущем мир никогда этого не забудет".

Действия США в Венесуэле пока нельзя на 100% считать успешными - Вашингтону необходимо, чтобы к власти пришла оппозиция, добавил Цзян Шисюэ. При этом венесуэльская оппозиция внутренне сильно разделена, а большая часть населения поддерживает Мадуро, добавил он. По словам эксперта, в ближайшие несколько месяцев в Венесуэле ничего существенно не изменится - вице-президент Делси Родригес продолжит реализовывать внутреннюю и внешнюю политику правительства Мадуро.

Ситуация в Венесуэле

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.