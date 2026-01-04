Эксперт Эстевес: действия США призваны отвлечь внимание от внутренних проблем

МЕХИКО, 4 января. /ТАСС/. Действия администрации президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы направлены на переключение внимания американского общества с острых внутренних экономических и социальных проблем на образ внешнего врага. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил политолог, научный сотрудник Столичного автономного университета Мексики Маурисио Эстевес.

"Мы видим театральность в действиях Соединенных Штатов. <…> В данном случае общественному сознанию была навязана идея наркотерроризма, которая используется [Вашингтоном] для оправдания этих действий, явно произвольных и лживых со стороны Соединенных Штатов. <…> Этими шагами правительство США стремится каким-то образом переключить внимание американского общества на внешнего врага, которым в данном случае является наркотерроризм", - отметил эксперт.

Обвинения американского руководства в адрес венесуэльского правительства в наркотерроризме эксперт сравнил с обвинениями США против Ирака. "Мы хорошо помним [бывшего госсекретаря США] Колина Пауэлла, когда он размахивал этими пробирками, чтобы оправдать насильственные действия против Ирака. Это мы видим и сейчас", - указал Эстевес.

"Идея состоит в том, чтобы создать общего внешнего врага, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. США уже несколько лет испытывают экономические сложности, они не растут прежними темпами, потеряли часть своего влияния, в том числе на международной арене в экономическом плане, в то время как Китай, например, наращивает свое влияние в производственном секторе", - отметил эксперт. Он напомнил, что у США "серьезные проблемы с бедностью, проблемы с инфляцией, а также проблемы в сфере здравоохранения, очевидно связанные с употреблением наркотиков".

"Вместо того, чтобы решать эти проблемы, администрация Трампа сегодня начинает наступление против народов Латинской Америки, которые значительно слабее", - считает политолог. "В очередной раз эта театральность, это представление призвано отвлечь внимание от действий, которые явно незаконны, агрессивны и насильственны, противоречат Уставу ООН и международному праву в целом", - резюмировал эксперт.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп подтвердил нанесение ударов по Венесуэле. По его словам, Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.