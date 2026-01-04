Bloomberg: Рубио может играть ключевую роль в "управлении" Венесуэлой

США 3 января атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе

Госсекретарь США Марко Рубио © Fadel Senna/ Pool Photo via AP

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио мог бы взять на себя ведущую роль в процессе установления контроля над ситуацией в Венесуэле после захвата американским спецназом президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на американского чиновника.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп подтвердил нанесение ударов по Венесуэле. По его словам, Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.