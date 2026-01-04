Эксперт Гао: захват Мадуро расколет Латинскую Америку

Подобные действия также создают риск прокси-конфликтов, подчеркнул специалист в области международных политических исследований Шанхайского университета иностранных языков

ПЕКИН, 4 января. /ТАСС/. Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро приведет к глубокому геополитическому расколу в Латинской Америке, откату в отношениях региона с США и росту риска опосредованных конфликтов. Такое мнение высказал ТАСС эксперт в области международных политических исследований Шанхайского университета иностранных языков Гао Цзянь.

"В Латиноамериканском регионе произойдет более четкий геополитический раскол. Хотя проамериканские правые правительства выразят поддержку США, Бразилия, Мексика, Колумбия и другие осудят возрождение доктрины Монро, а в отношениях США и Латинской Америки может произойти откат", - сказал эксперт. Кроме того, возрастут риски антиамериканских настроений и "конфликтов с участием прокси-сил".

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.