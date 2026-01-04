МИД Индии поддерживает благополучие народа Венесуэлы

Индийское дипведомство призывает заинтересованные стороны решать проблемы путем диалога

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 января. /ТАСС/. Индия глубоко обеспокоена событиями в Венесуэле, поддерживает благополучие народа этой страны и призывает заинтересованные стороны решать проблемы путем диалога. Об этом заявил индийский МИД.

"Недавние события в Венесуэле вызывают глубокую обеспокоенность. Мы внимательно следим за развитием ситуации", - отметило индийское внешнеполитическое ведомство.

"Индия подтверждает свою поддержку благополучия и безопасности народа Венесуэлы. Мы призываем все заинтересованные стороны решать проблемы мирным путем посредством диалога, обеспечивая мир и стабильность в регионе", - подчеркнул МИД южноазиатской республики.

Министерство добавило, что посольство Индии в Каракасе поддерживает контакты с индийской диаспорой и продолжит оказывать всю возможную помощь. В субботу индийский МИД рекомендовал своим гражданам избегать поездок в Венесуэлу, а находящимся в этой стране индийцам - проявлять крайнюю осторожность и ограничить свои передвижения.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по республике. По его словам, президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой захвачен и вывезен из страны.