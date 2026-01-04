Эксперт Гао: захват Мадуро станет "стратегическим самоубийством" для США

Национальный кредит доверия к Соединенным Штатам серьезно перерасходован, подчеркнул специалист в области международных политических исследований Шанхайского университета иностранных языков

ПЕКИН, 4 января. /ТАСС/. Силовой захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро обернется для администрации Дональда Трампа лишь тактической победой, которая в конечном итоге приведет к стратегическому самоубийству Вашингтона и бегству стран под защиту незападных сил. Такое мнение высказал ТАСС эксперт в области международных политических исследований Шанхайского университета иностранных языков Гао Цзянь.

"Эта операция с большей вероятностью в конечном итоге приведет к результату в виде тактической победы и стратегического самоубийства администрации Трампа. Национальный кредит доверия к США серьезно перерасходован, что вынудит больше стран снизить уровень доверия к американским гарантиям безопасности, искать убежища у незападных игроков и ускорит формирование блоков", - сказал собеседник агентства. Эксперт отметил, что попытка США "громовыми методами" восстановить контроль над Западным полушарием приведет к обратному эффекту, разрушая международные правила.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.