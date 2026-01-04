Axios: Мадуро с женой содержатся в одном изоляторе с P.Diddy

По информации портала, с ними также находятся сообщница обвиненного в растлении детей американского финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл и мексиканский наркобарон Хоакин Гусман Лоэра

Силия Флорес и президент Венесуэлы Николас Мадуро © Jesus Vargas/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. В центре содержания под стражей, расположенном в Бруклине на юге Нью-Йорка, в который доставлены президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, также находятся такие арестанты как рэпер P.Diddy (настоящее имя - Шон Комбс) и сообщница обвиненного в растлении детей американского финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл. Об этом сообщает портал Axios.

По его информации, в этом изоляторе также содержатся подозреваемый в убийстве главы страховой компании UnitedHealthcare Луиджи Манньоне и мексиканский наркобарон Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу Эль Чапо (Коротышка).

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп подтвердил нанесение ударов по Венесуэле. По его словам, Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны. Позже телекомпания CNN сообщила, что президент и его жена доставлены в центр содержания под стражей, расположенный в Бруклине на юге Нью-Йорка.

По информации телеканала NBC News, Мадуро может предстать перед судом в Нью-Йорке в понедельник.