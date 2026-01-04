El País: Трамп своим решением по Венесуэле ставит силу выше закона

Захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро при интервенции, нарушающей международное право, открывает опасный сценарий, отмечает газета

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

МАДРИД, 4 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, приняв решение о проведении военной операции в Венесуэле, не действует как гарант демократии, а ставит силу выше закона. Такая точка зрения оглашена в статье испанской газеты El País.

По ее мнению, захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро в результате интервенции, нарушающей международное право, открывает опасный сценарий. Решение американского лидера завершает "год импульсивной, персоналистической внешней политики, игнорирующей многосторонние нормы", отмечает издание. По его версии, "Трамп здесь не действует как гарант демократии, а ставит силу выше права".

Как считает газета, гипотетический переходный период в Венесуэле будет легитимным только в том случае, если он будет мирным, упорядоченным и согласованным. "Латинская Америка хорошо знает последствия решений, навязанных силой", - отмечается в статье. Первоочередной задачей сейчас является срочная деэскалация и отказ от любых дальнейших военных операций, добавляет издание.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп подтвердил нанесение ударов по Венесуэле. По его словам, Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.