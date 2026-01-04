ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Боррель: США хорошо умеют дестабилизировать ситуацию с военной точки зрения

Президенту Соединенных Штатов Дональду "Трампу до лампочки международное право", подчеркнул бывший глава европейской дипломати
Редакция сайта ТАСС
08:45

Жозеп Боррель

© AP Photo/ Francisco Seco

МАДРИД, 4 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты очень хорошо умеют дестабилизировать ситуацию с военной точки зрения, но крайне плохо справляются с последующим политическим управлением. Такое мнение выразил бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его версии, президенту США Дональду "Трампу до лампочки международное право". "Еще предстоит увидеть, что будет дальше [в Венесуэле], - отметил Боррель в интервью испанскому телеканалу La Sexta. - Потому что американцы хорошо умеют дестабилизировать [ситуацию] с военной точки зрения, но очень плохи с последующим политическим управлением". Экс-глава дипломатии ЕС также отметил, что захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро является незаконным с точки зрения международного права.

"Что еще должен сделать Трамп, чтобы продемонстрировать, что США больше не являются нашим большим союзником?" - добавил Боррель. "Что бы мы, европейцы, сделали, если бы завтра [американские] морские пехотинцы высадились в Гренландии?" - отметил он.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп подтвердил нанесение ударов по Венесуэле. По его словам, Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны. 

