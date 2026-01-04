The Nation: атака на Венесуэлу подрывает международный авторитет США

Вашингтон нарушает суверенитет государств Латинской Америки и Ближнего Востока, отмечает газета

Редакция сайта ТАСС

ИСЛАМАБАД, 4 января. /ТАСС/. Вооруженное вмешательство во внутренние дела Венесуэлы является нарушением международного права и подрывает авторитет США на мировой арене. Такое мнение высказывается в редакционной статье пакистанской газеты The Nation.

По ее оценкам, действия США в Венесуэле, так же как и попытки Вашингтона использовать в своих интересах массовые беспорядки в Иране, представляют собой "явные нарушения международного права, сводящие его к декоративной концепции, к которой можно обращаться выборочно и от которой можно отказаться при удобном случае". Такая политика Белого дома "ускоряет эрозию морального авторитета, об обладании которым заявляют Соединенные Штаты", и ставят под вопрос надежность США как партнера в международных делах.

Согласно публикации, Вашингтон нарушает суверенитет государств Латинской Америки и Ближнего Востока, политика которых не соответствует американским стратегическим интересам. При этом интервенции преподносятся общественности как "крестовые походы", нацеленные на "защиту демократии, прав человека и [обеспечение] глобальной безопасности", хотя на самом деле направлены на получение контроля над ресурсами и свержение нелояльных режимов.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.