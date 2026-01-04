Эксперт Ван: США воспользовались преимуществами в сфере РЭБ при атаке на Венесуэлу

Соединенные Штаты неоднократно проводили подобные военные операции по свержению режимов, отметил китайский военный специалист

ПЕКИН, 4 января. /ТАСС/. Китайский военный эксперт Ван Юфэй в интервью газете Global Times заявил о преимуществах США в области разведки и использовании средств радиоэлектронной борьбы, которые позволили им провести операцию в Венесуэле.

Его коллега Чжан Цзюньшэ также указал на разведывательные преимущества Вашингтона. В числе способов разведки он назвал подкуп военных командиров или должностных лиц. "США неоднократно проводили подобные военные операции по свержению режимов. Такие операции являются не просто тактическими, они имеют глубокие политические и стратегические последствия", - сказал эксперт, добавив, что этот прецедент будет изучаться армиями всего мира.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Американский лидер Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов по Венесуэле. По его словам, президент Венесуэлы Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны. Позже телекомпания CNN сообщила, что президент и его жена доставлены в центр содержания под стражей, расположенный в Бруклине на юге Нью-Йорка.

По информации телеканала NBC News, Мадуро может предстать перед судом в Нью-Йорке в понедельник.

МИД КНР призвал США обеспечить личную безопасность президента Венесуэлы и его жены, а также немедленно освободить их.