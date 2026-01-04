SCMP: США действиями в Венесуэле хотят ослабить геополитическое влияние КНР

Атака Соединенных Штатов на Венесуэлу стала первой прямой военной акцией Вашингтона в Латинской Америке со времен вторжения в Панаму в 1989 году, отмечает газета

Редакция сайта ТАСС

ГОНКОНГ, 4 января. /ТАСС/. Действия США в Венесуэле могут негативно сказаться на геополитических интересах Китая в регионе. Такое мнение высказывают эксперты на страницах газеты South China Morning Post.

Газета отмечает, что атака США на Венесуэлу стала первой прямой военной акцией Вашингтона в Латинской Америке со времен вторжения в Панаму в 1989 году и вызвало немедленную международную реакцию, в первую очередь со стороны Китая, крупнейшего покупателя венесуэльской нефти.

"Действия США в Венесуэле напрямую и негативно влияют на геополитические интересы Китая", - приводит издание мнение Терри Хейнса, основателя аналитической группы Panagaea Policy. Он добавил, что главная цель США "будь то в Венесуэле, Колумбии, Панаме, Аргентине или где-либо еще в Южной или Центральной Америке" - ограничить и уменьшить экономическое и геополитическое влияние Китая.

Другие эксперты полагают, что Китай, вероятно, займет выжидательную позицию, первоначально ограничившись официальными протестами через дипломатические каналы и каналы ООН.

"Пекин также будет использовать озабоченность в Бразилии и других странах Латинской Америки для усиления антипатии к [президенту США Дональду] Трампу, но трудно представить, чтобы сформировалась какая-либо значимая коалиция стран для противодействия этому [действиям Вашингтона]", - сказал Джереми Чан, старший аналитик Eurasia Group.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.