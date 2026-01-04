Эксперт Ван: захват Мадуро может спровоцировать внутренний конфликт в Венесуэле

Соединенные Штаты могут оказаться перед выбором: либо попытаться повлиять на ход событий или постепенно вывести войска и наблюдать за ухудшением ситуации, предположил директор Центра международных стратегических исследований Северо-Западного университета Китая

ШАНХАЙ, 4 января. /ТАСС/. Захват американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро может стать катализатором внутриполитического хаоса в Боливарианской Республике. Такое мнение выразил директор Центра международных стратегических исследований Северо-Западного университета Китая Ван Цзинь.

"Хотя некоторые [венесуэльские] чиновники и местные лидеры открыто выступали против военных действий США, это событие также может стать поводом для внутренних распрей и конфликтов между различными политическими фракциями и запустить новый виток насильственных беспорядков в Венесуэле", - приводит его слова издание Pengpai.

В этой ситуации США окажутся перед выбором: либо углубить степень вмешательства и попытаться повлиять на ход событий или постепенно вывести войска и наблюдать за ухудшением ситуации, предположил эксперт. В любом случае потенциальный внутриполитический конфликт станет серьезным испытанием для авторитета Вашингтона во внешней политике, считает Ван Цзинь.

"Венесуэльская проблема не была решена одним этим рейдом, напротив, она продолжит распространяться на правовую, политическую и стратегическую сферы и сформирует новую сложную ситуацию, - сказал эксперт. - Конституционные споры, международная негативная реакция и риски региональной нестабильности постепенно проявятся и, возможно, будут продолжать влиять на внешнюю и внутреннюю политику США в течение значительного периода времени".

Законность действий американских военных неизбежно станет центральным вопросом обсуждения внутри США. "Предоставление президенту возможности начинать военные действия против других стран с помощью исполнительных указов, а не с разрешения Конгресса, неизбежно приведет к дальнейшему расширению президентской власти, ослабит уравновешивающую роль Конгресса в вопросах зарубежных войн и безопасности и в итоге нарушит существующий баланс сил в американской политической системе", - объяснил профессор.

Ван Цзинь также отметил, что проведение суда над иностранным лидером на территории США - крайне редкое явление в истории международных отношений и судебной практики. Захват Мадуро может вызвать новые споры относительно процессуальной законности, применения международного права и принципа национального суверенитета, а также окажет глубокое влияние на внутриполитическую дискуссию и академические исследования в США, считает эксперт.

Ситуация в Венесуэле

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.