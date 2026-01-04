Очевидцы рассказали об обстановке в Каракасе

Как сообщают местные жители, обстановка спокойная, однако часть предприятий и супермаркетов закрыта

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Обстановка в Каракасе, на который 3 января США совершили атаку, спокойная, однако часть предприятий и супермаркетов закрыта. Об этом рассказали ТАСС местные жители.

"Здесь спокойно, но многие предприятия закрыты, общественный транспорт работает с перебоями, на улицах много солдат", - рассказал ТАСС житель Каракаса Луис Рафаэль.

В супермаркетах образовались большие очереди. "Местные научены горьким опытом, что в случае чрезвычайных ситуаций возможности закупиться не будет", - пояснил ТАСС работающий в Каракасе россиянин Иван Павлов. "Вчера в одном из районов, по которому как раз производилась атака, не работал ни один магазин, а на рынке были беспорядки, но их удалось пресечь, и рынок продолжил функционировать", - рассказал собеседник агентства.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. Лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны в США.