NYT: США изначально планировали атаковать Венесуэлу в рождественские каникулы

Американский президент Дональд Трамп уполномочил Пентагон начать проведение операции с 25 декабря, оставив за военными выбор точной даты, отмечает газета

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Американские военные планировали провести операцию в Венесуэле в рождественский период, поскольку значительное число венесуэльских военнослужащих находились в увольнении. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их данным, президент США Дональд Трамп уполномочил Пентагон начать проведение операции с 25 декабря, оставив за военными выбор точной даты.

Из-за неблагоприятных погодных условий американские военные отложили проведение операции на несколько дней. В конце недели погода улучшилась, и американское командование получило "окно возможностей" для удара, пишет издание.

Операция официально началась 2 января около 16:30 по местному времени, когда было дано разрешение на подъем в воздух части воздушных средств. В течение последующих шести часов военные продолжали отслеживать ситуацию на земле, включая погоду и местонахождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Вечером в пятницу Трамп находился в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, где ужинал с помощниками и членами администрации. Примерно в 22:30 ему позвонили для получения окончательного разрешения на удар по Венесуэле, которое он дал в 22:46 по телефону, после чего перешел в защищенное помещение на территории резиденции, где в прямом эфире наблюдал за ударами по республике.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп подтвердил нанесение ударов по Венесуэле. По его словам, Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.