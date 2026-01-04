FT: агенты ЦРУ США в Венесуэле с августа отслеживали передвижения Мадуро

В планировании операции по свержению венесуэльского лидера принимали участие ключевые сотрудники администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, включая госсекретаря Марко Рубио, военного министра Пита Хегсета

ЛОНДОН, 4 января. /ТАСС/. Небольшая группа сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США с августа находилась на территории Венесуэлы, изучая привычки и передвижения президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источник, знакомый с ходом американской операции.

Отмечается, что в планировании операции по свержению Мадуро принимали участие ключевые сотрудники администрации президента США Дональда Трампа, включая госсекретаря Марко Рубио, военного министра Пита Хегсета, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и заместителя руководителя аппарата сотрудников Белого дома Стивена Миллера.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп подтвердил нанесение ударов по Венесуэле. По его словам, Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.