Эксперт Ню: к захвату Мадуро привел разрыв в военной мощи между США и Венесуэлой

Соединенные Штаты ранее публично заявляли о проникновении ЦРУ в Венесуэлу, что демонстрирует их значительные возможности по инфильтрации, напомнил директор центра латиноамериканских исследований Шанхайского института международных исследований

ШАНХАЙ, 4 января. /ТАСС/. Колоссальный технологический разрыв в военной оснащенности США и Венесуэлы сделал возможным захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Такое мнение выразил директор центра латиноамериканских исследований Шанхайского института международных исследований Ню Хайбинь.

"Некоторые подозревают, что в Венесуэле имело место предательство или содействие со стороны [венесуэльских] военных, но я думаю, что главная проблема заключается не в этом, а в огромной разнице в военной мощи между двумя странами", - сказал Ню Хайбинь изданию "Гуаньча". - Американские спецподразделения очень сильны, и эта операция оказалась чрезвычайно эффективной против ограниченных возможностей противовоздушной обороны Венесуэлы".

Он напомнил, что США ранее публично заявляли о проникновении ЦРУ в Венесуэлу, что демонстрирует их значительные возможности по инфильтрации. "Это также подчеркивает разрыв в военной мощи между США и странами Латинской Америки", - добавил Ню Хайбинь.

По его словам, американский президент Дональд Трамп недоволен нынешними властями во главе с вице-президентом Делси Родригес, а также оппозицией и даже лауреатом Нобелевской премии мира Марией Мачадо. "Это говорит о том, что его истинное намерение может заключаться в том, чтобы США сохранили единоличный контроль над Венесуэлой, создали длительный переходный период для максимизации интересов США, одновременно подбирая подходящего преемника", - предположил профессор. Однако эту идею очень трудно реализовать, так как США не взяли ситуацию в Венесуэле под контроль и нынешнее правительство по-прежнему управляет страной, добавил он.

Ню Хайбинь также отметил, что американские нефтяные гиганты пока не отреагировали с заметным энтузиазмом на ситуацию в Боливарианской Республике. Он считает, что инвестиции в нефтяную промышленность соседней Гайаны могут быть более привлекательными. "Нестабильная ситуация в Венесуэле в сочетании со сменой правительства США [в будущем] означает, что инвестиции могут не гарантировать прибыль, - сказал эксперт. - Эта неопределенность ограничивает поддержку частными компаниями США стратегии администрации Трампа".

Комментируя "погашение нефтяного долга" Венесуэлы перед Китаем, Ню Хайбинь предположил, что этот вопрос может стать частью переговоров между Китаем и США. "Китай реализует инвестиционные проекты в нефтяном секторе Венесуэлы, и любая власть в Венесуэле должна уважать эти инвестиции", - сказал он.

Ситуация в Венесуэле

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. Лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.