МИД КНДР назвал операцию США в Венесуэле нарушением суверенитета

МИД КНДР также призвал все страны мира признать серьезность последствий американского военного вмешательства, которое принесло разрушительные последствия для стабильности региона и структуры международных отношений

ПХЕНЬЯН, 4 января. /ТАСС/. МИД КНДР осудил военную операцию США в Венесуэле, в результате которой из страны был вывезен ее лидер Николас Мадуро. Соответствующий комментарий представителя внешнеполитического ведомства опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"МИД КНДР расценивает гегемонистские акты США, совершенные в Венесуэле, как крайне серьезное нарушение суверенитета, Устава ООН и международного права", - подчеркнул дипломат. "Нынешнее событие является очередным примером, позволяющим еще раз подтвердить бандитскую и зверскую сущность США, которую до сих пор не раз свидетельствовало международное сообщество", - добавил он.

МИД КНДР призывает все страны мира признать серьезность последствий американского военного вмешательства, которое принесло разрушительные последствия для стабильности региона и структуры международных отношений, и "поднять голос в надлежащем протесте и осуждении систематических нарушений суверенитета со стороны США".

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов по Венесуэле. Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.