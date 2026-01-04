Медведчук: поставив США в позицию террориста, Трамп дал козырь оппонентам

Инцидент создает серьезные проблемы для мирового правопорядка, подчеркнул глава движения "Другая Украина"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп поставил США в позицию государства-террориста, а выиграют от этого только его оппоненты. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"США, грубо нарушив нормы международного права, совершили вооруженные действия против суверенитета Венесуэлы, выкрали главу государства, тем самым распространили юрисдикцию США на независимое государство, являющееся членом ООН, на его президента, обладающего иммунитетом, в том числе от иностранной уголовной юрисдикции", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте движения.

"Действия США в отношении Венесуэлы, главы ее государства и народа, поправшие нормы международного права, являются не чем иным, как государственным терроризмом, когда под предлогом "борьбы за демократию" президент и его жена фактически захвачены в заложники, что привело к нарушению общественно-политического строя и дестабилизации в государстве", - подчеркнул политик.

По его мнению, этот инцидент создает серьезные проблемы для мирового правопорядка, но также и для Вашингтона, и Трампа лично. "После случившегося Трамп уже никак не может объявлять себя миротворцем и быть "над схваткой", принуждая других выполнять международное законодательство и нормы. Понять логику Трампа легко: он, путем похищения президента другой страны пытается изменить ее курс на выгодный Вашингтону", - отметил Медведчук.

Он подчеркнул, что в настоящий момент глобалисты ничего не могут сделать против последовательной политики президента России Владимира Путина, однако теперь у них появился шанс разгромить команду Трампа и привести республиканцев к поражению уже в этом году на промежуточных выборах 3 ноября. Операцией в Венесуэле Трамп сам сдал глобалистам козырь, которым они постараются "воспользоваться на 100%", подытожил Медведчук.