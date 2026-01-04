Экс-глава Минобороны Японии назвал "опасным сигналом" операцию США в Венесуэле

Это воспринимается, как изменение сложившейся ситуации на основе применения силы, отметил Ицунори Онодэра

ТОКИО, 4 января. /ТАСС/. Один из руководителей правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии экс-министр обороны Ицунори Онодэра назвал "опасным сигналом" и проявлением политики силы американскую военную операцию в Венесуэле. Он заявил об этом в ходе беседы с журналистами в Токио, передает информационное агентство Kyodo.

"Это воспринимается, как изменение сложившейся ситуации на основе применения силы, - сказал Онодэра, который сейчас возглавляет Исследовательский совет ЛДП по проблемам обеспечения безопасности. - Это звучит, как опасный сигнал, и вызывает озабоченность".

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити в Х пообещала приложить усилия к восстановлению демократии и стабилизации обстановки в Венесуэле после военной операции США. При этом, как отмечает Киодо, она не дала какой-либо оценки действиям Вашингтона. Ранее агентство отмечало, что Токио оказался сейчас перед трудным выбором - поддерживать ли США как союзное государство в условиях, когда "американское применение силы в Венесуэле вызывает подозрения в нарушении международного права".

Перед этим лидер ведущей в Японии оппозиционной Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода выразил сомнения в законности военной операции США в Венесуэле с точки зрения Устава ООН и международного права. На пресс-конференции в городе Исэ в центре страны он заявил о намерении потребовать от правительства разъяснений по этому вопросу.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. Он также сообщил, что лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны в Нью-Йорк.