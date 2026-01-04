Рубио не считает атаку на Венесуэлу военной операцией

Это была операция правоохранительных органов, заявил госсекретарь США

Госсекретарь США Марко Рубио © AP Photo/ Mark Schiefelbein

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не считает проведенную американскими вооруженными силами операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и удары по ее инфраструктуре военной акцией.

Комментируя обвинения в сокрытии информации от Конгресса, Рубио отверг утверждения, что он вводил законодателей в заблуждение, ранее обещая запросить их одобрение перед любыми военными действиями против Каракаса. Политик заявил, что обещал получить одобрение Конгресса только в том случае, если бы Соединенные Штаты "собирались наносить военные удары в военных целях".

"Это было другое. Это была операция правоохранительных органов", - сказал госсекретарь газете The Washington Post (WP), сославшись на обвинения против Мадуро, выдвинутые окружным судом Южного округа Нью-Йорка. По данным WP, Пентагон уведомил Конгресс об операции в Венесуэле уже после ее завершения.

Когда журналисты указали, что бомбардировка территории суверенного государства, захват его главы и заявления о намерении управлять страной могут быть расценены всеми как военная операция, Рубио заявил, что эти действия осуществлялись "в поддержку Министерства юстиции" США.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение ударов по Венесуэле и заявил о захвате и вывозе Мадуро с женой из страны. По информации телеканала CNN, они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка.