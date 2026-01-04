Рубио: США продолжат задерживать суда с венесуэльской нефтью

Соединенные Штаты также продолжат бить по картелям, якобы используемым для перевозки наркотиков

Госсекретарь США Марко Рубио © Mandel Ngan/ Pool Photo via AP

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. США продолжат задерживать нефтяные танкеры с венесуэльской нефтью и наносить удары по катерам, якобы используемым для перевозки наркотиков. Об этом заявил в интервью телеканалу NBC News госсекретарь США Марко Рубио.

"Сейчас мы сфокусированы на проблемах, которые у нас были в отношениях с Венесуэлой при [захваченном США президенте страны Николасе] Мадуро. Эти проблемы остаются, их по-прежнему предстоит решить. Мы дадим людям возможность заняться этими вызовами и этими проблемами, и пока они с ними не разберутся, нефтяной карантин (эмбарго на экспорт нефти - прим. ТАСС) будет оставаться в силе", - заявил Рубио.

"Давление со стороны США сохранится. Мы продолжим наносить удары по катерам наркокартелей, направляющимся в США. Мы продолжим задерживать суда, находящиеся под санкциями. Мы продолжим делать это и, возможно, другие вещи, пока не будут решены проблемы, которые, на наш взгляд, должны быть решены", - подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение ударов по Венесуэле и заявил о захвате и вывозе Мадуро с супругой из страны. По информации телеканала CNN, они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка.