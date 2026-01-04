Рубио прокомментировал отказ Трампа поддержать Мачадо

Соединенным Штатам надо решать насущные проблемы, отметил американский госсекретарь

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. США пока не будут работать с оппозицией в Венесуэле, поскольку им нужно решать насущные вопросы, связанные с республикой. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, комментируя отказ американского президента Дональда Трампа поддержать оппозиционного экс-депутата венесуэльского парламента Марию Корину Мачадо.

В субботу на пресс-конференции Трамп усомнился в том, что Мачадо может стать новым лидером Боливарианской республики. "Мария Корина Мачадо фантастическая, я знаю ее очень продолжительное время, но мы имеем дело с сиюминутной реальностью, которая, к сожалению, заключается в том, что значительное большинство оппозиции находится за пределами Венесуэлы. У нас есть насущные вопросы, которые необходимо решить прямо сейчас", - сказал он в интервью телеканалу NBC News.

Рубио добавил, что США ожидают от следующего венесуэльского правительства "больше уступчивости и сотрудничества". "Теперь за военных и полицию там отвечают другие люди, и им придется решить, в каком направлении они хотят двигаться, мы надеемся, что они изберут путь отличный от того, которому следовал [президент Венесуэлы Николас] Мадуро", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

В субботу хозяин Белого дома выразил мнение, что Мачадо "будет очень трудно стать лидером" в Венесуэле, так как "у нее нет поддержки и уважения внутри страны".

Мачадо получила в прошлом году Нобелевскую премию мира "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии". Она родилась в 1967 году в Каракасе, в 2010 году была избрана в Национальную ассамблею Венесуэлы, спустя два года основала и возглавила оппозиционное движение Vente Venezuela. В 2014 году Мачадо принимала активное участие в антиправительственных протестах и в том же году предстала перед судом по обвинению в попытке госпереворота и покушения на президента Мадуро, по итогам судебных разбирательств ей было временно запрещено занимать государственные должности.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп подтвердил нанесение ударов по Венесуэле. Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны. Американский президент также заявил, что США намерены взять Венесуэлу под временное управление. Верховный суд Венесуэлы назначил исполнительного вице-президента республики Делси Родригес исполняющей обязанности главы государства.