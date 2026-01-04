Рубио заявил, что в Венесуэле нет американских войск

Удары по Каракасу и похищение Мадуро вместе с женой не были вторжением на территорию иностранного государства, поэтому не требовали одобрения Конгресса, подчеркнул американский госсекретарь

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американских войск в настоящее время нет на территории Венесуэлы.

"В Венесуэле нет американских войск. Все знают, что ВС США были там примерно два часа, когда они вошли, чтобы захватить [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро", - сказал Рубио в интервью телеканалу NBC News.

По утверждению госсекретаря, удары по Каракасу и похищение Мадуро вместе с женой не были вторжением на территорию иностранного государства, поэтому не требовали одобрения Конгресса. "Эти действия не требовали одобрения Конгресса, потому что это было не вторжением, а расширенной военной операцией", - заявил он.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение ударов по Венесуэле и заявил о захвате и вывозе Мадуро с женой из страны. По информации телеканала CNN, они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка.